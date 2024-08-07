17:01 | 7.08.2024
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У Тернополі водії можуть безкоштовно паркуватися на місцях для платного паркування протягом 10 хвилин

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У Тернополі водії мають можливість безкоштовно паркуватися на місцях для платного паркування протягом 10 хвилин. Це дає змогу швидко вирішити термінові справи без необхідності сплачувати за паркування.

Варто зазначити, що водію не потрібно фіксувати ці 10 хвилин самостійно. Муніципальні інспектори здійснюють контроль, фіксуючи кожен автомобіль на спеціальний планшет двічі з інтервалом у 10 хвилин.

Якщо протягом цього часу за паркування не сплачено, водій отримає штраф. У разі сплати паркування, у системі відображається статус «оплачено» та час, на який було здійснено оплату.

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