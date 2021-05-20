Тернопільська область готова до безпечного проведення ЗНО

Тернопільська область отримала дезінфікуючі засоби для обробки рук, для обробки поверхонь, захисні щитки та халати для медичних працівників, які будуть на пунктах проведення ЗНО.

Як зазначила начальниця управління освіти і науки ТОДА Ольга Хома, Тернопільська область готова до проведення зовнішнього незалежного оцінювання. З державного бюджету було виділено майже 500 тис. грн для закупівлі дезінфікуючих засобів та захисних засобів, щоб в безпечних умовах провести ЗНО.

«На території Тернопільської області створено 45 пунктів тестування для того, щоб провести ЗНО. Усі пункти тестування отримають дезінфікуючі засоби для обробки рук, поверхонь, захисні щитки для працівників та чергових працівників, які будуть на першому поверсі пропускати учасників ЗНО у пункти тестування та захисні халати для медичних працівників, які будуть вимірювати температуру при вході у пункти тестування», – каже Ольга Хома.

Відповідно до кількості проведення сесій ЗНО, кожен пункт тестування отримуватиме дезінфікуючі засоби.

«Хочу запевнити батьків, які переживають. Усе, що потрібно для проведення ЗНО – наявне. Учасники ЗНО можуть не переживати, що вони можуть захворіти на пунктах тестування на коронавірус. Усе зроблено для того, щоб провести ЗНО в безпечних умовах», – наголошує Ольга Хома.

Все, що залишиться у пунктах тестування, заклади освіти зможуть використовувати надалі.

Додамо, що завтра, 21 травня, відбудеться перша сесія ЗНО – з хімії. Наступне ЗНО буде 24 та 25 травня з іноземної мови.