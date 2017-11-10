Тернопільська спортивна школа №1 відзначила 70-річчя: як це було

Чи багато навчальних закладів у Тернополі можуть похвалитися півстолітньою історією існування? Кілька назбирається. А чи багато серед них – спортивного спрямування та ще й із сімдесятилітньою історією? Лише один. Тернопільська дитячо-юнацька спортивна школа №1 відсвяткувала 70 років!

У великому розкішному залі, в колі партнерів, під музику камерного оркестру, із жартами від провідних тернопільських акторів, та в сяйві незліченної кількості медалей на грудях найкращих спортсменів закладу, відбулася урочиста святкова програма.

Колектив спортшколи вітали представники влади усіх рівнів, депутати, директори місцевих навчальних закладів, випускники, ветерани спорту, друзі. Говорили чимало добрих слів, дарували подарунки, дякували за науку та підтримку.

Організатори вечора були раді кожному, хто завітав та долучився. Особливо – випускникам школи, людям які продовжили роботу в спортивному керунку, ветеранам спорту.

– Це люди, які все життя займалися спортом, працювали у спорті, продовжували ту справу, яку полюбили в нашій школі з дитинства, – розповідає директор КЗ КТДЮСШ №1 Катерина Барабаш. – Хтось із них пішов до університетів, захищав дисертації на тему улюбленого виду спорту, хтось розробив свої методики… І кожен з них має чим пишатися, має що розповісти про роль спорту в його житті. Адже тут, у нас, вони стали витривалішими, дисциплінованими щодо себе та оточуючих, кмітливими, сильними.

Випускники, насамперед, дякували дирекції навчального закладу за прекрасно організований вечір. Адже він суттєво відрізнявся від традиційних шкільних святкувань.

– Ми хотіли, щоб цей день запам’ятався, щоб він був нестандартним. Адже завжди наголошуємо, що спорт виховує не лише фізичні, а й людські цінності, – пояснює Катерина Барабаш. – Фізична культура – це теж культура… тіла… Саме тому сценарій свята нам написав знаний талановитий режисер, сценарист, народний артист України Олег Мосійчук, на сцені виступали актори драматичного театру, заслужені артисти України, шарму додавав музичний супровід Муніципального Галицького камерного оркестру.

Загалом, до організації такого серйозного свята долучилося чимало людей. І підприємці, депутати, благодійники, органи місцевого управління. Навіть погода посприяла…

– Ми щасливі, бо все вдалося відмінно, – каже заступник директора з навчально-тренувальної роботи Галина Ралло. – Ми зробили свято для тих людей, з якими давно чекали зустрічі. Для тих дітей і батьків, які зростають переможцями, вчаться добиватися поставлених цілей. Для наших тренерів, які заслуговують окремих безцінних медалей та кубків. І ми бачили очі цих усіх людей… Бачили радість, що їхню важку працю цінують. Ми хотіли показати важливу роль тренера, який повинен вміти розпізнати та підтримати «зірочку», талант, здібності. Наші педагоги – це не просто люди з відмінними фізичними якостями. Вони є зразком – вміють усе та наділені харизмою, талантом спілкування з дітьми.

Адміністрація КЗ КТДЮСШ №1