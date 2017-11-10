Що вирішили на зборах голів ОСББ Тернополя

За повідомленням депутата Тернопільської міської ради Сергія Лупака, 9 листопада відбулись збори голів ОСББ м. Тернополя.

Ряд порушених питань:

– обговорили новий етап розвитку “Ради Голів ОСББ м. Тернополя” (далі Рада голів), відтепер Рада голів із статусом юридичної особи. Цей крок дає можливість брати участь в грантових проектах щодо термомодернізації багатоквартирних будинків нашого міста, збільшувати кількість членів Ради голів та бути одним цілим;

– домовились проводити зустрічі Ради голів щоквартально;

– обговорили питання щодо заборгованості за невідшкодовані пільги та субсидії на рахунки ОСББ. Напрацювали спільне звернення до Кабінету Міністрів України щодо невідкладного повернення коштів, адже сума складає 14 млн. грн.;

– обговорили дату проведення тренінгу на тему “Розробка енергоефективних проектів у багатоквартирних будинках”. Дату проведення тренінгу було заплановано на 15 листопада, про що були повідомлені усі учасники, проте одна із сторін, яка є співорганізатором даної зустрічі повідомила про її перенесення на 14 листопада. Голови ОСББ не погодились із датою 14 листопада, оскільки багато хто відпросився із роботи та спланував для себе цей день;

– також було порушено питання створення, одним із голів ОСББ міста, організації із ідентичною назвою “Рада голів ОСББ Тернополя”. Присутні голови ОСББ негативно віднеслись до “дубля два” Ради голів;

– встановили правила переписки в одному із мобільних додатків, яким користується значна частина голів ОСББ.

“Наступне засідання Ради голів відбудеться через два тижні, — зазначив Сергій Лупак. — Тоді прийматимемо в члени Ради голів усіх бажаючих представників ОСББ м. Тернополя та Тернопільської області. В майбутньому планується зустріч голів ОСББ із міським головою та керівниками структурних підрозділів ТМР.

Розпочався новий етап роботи “Ради голів ОСББ м. Тернополя”, який має принести плідні результати праці для кожного із нас”.