Тернопільські аудитори виявили порушень на суму 64,2 млн грн, спрямованих на виконання програми «Екстрена та швидка медична допомога населенню»

Фахівці Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області провели державний фінансовий аудит виконання Управлінням охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації бюджетної програми «Екстрена та швидка медична допомога населенню» за 2015-2017 роки та 10 місяців 2018 року.

Аудит проведено з метою надання оцінки ефективності використання коштів Тернопільського обласного бюджету, спрямованих на забезпечення діяльності Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, визначення проблем та причин, які перешкоджають їх ефективному використанню, та надання пропозиції щодо якісних змін в організації та управлінні фінансовими ресурсами.

Під час аудиту встановлено недоліків та порушень на загальну суму 64,2 млн грн.

Зокрема, в штатному розписі Центру затверджено завищену штатну чисельність посад працівників виїзних бригад швидкої медичної допомоги, які впродовж досліджуваного періоду були вакантними. Відповідно в кошторисах установи завищено потребу в бюджетних коштах, яку профінансовано, що свідчить про неефективне витрачання коштів місцевого бюджету на суму 39,3 млн грн. Крім того, на утримання понаднормативних одиниць фельдшерів-диспетчерів непродуктивно витрачено 2,3 млн гривень.

Управління як відповідальний виконавець не здійснило належного контролю за введенням в експлуатацію оперативно-диспетчерської служби Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Як наслідок, об’єкт зданий в експлуатацію з недоліками, яких за висновками спеціалістів на час проведення аудиту не усунуто. Відповідно впродовж 2017-2018 років система не функціонувала та не виконувала визначених завдань, що призвело до непродуктивного використання 7,2 млн грн, затрачених на її будівництво. Крім того, Центр здійснив додаткових витрат на консультаційні послуги, придбання навігаційних приладів, передбачених робочим проектом, на суму 726 тис. грн.

Установлено також проведення ремонтів санітарного транспорту без належно оформлених усіх первинних документів та дефектних актів на суму 6,5 млнгрн.

Через надання в досліджуваному періоді безоплатних послуг з медичного забезпечення заходів, які могли би надаватися на платній основі, Центр втратив можливість отримати додатково близько 700 тис. грн.

За результатами аудиту надано пропозиції, спрямовані на поліпшення ефективності витрачання бюджетних коштів. Про результати аудиту поінформовано правоохоронні органи.