У Згромадженні сестер Пресвятої Богородиці Фатімської Тернополя відбулися вибори

30 липня 2019 р. Б. з благословення високопреосвященного владики Василія, архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського та за участю владики Теодора, єпископа-помічника Тернопільсько-Зборівської архиєпархії в Генеральному домі Згромадження сестер Пресвятої Богородиці Фатімської м. Тернополя відбулася виборча капітула. За результатами голосування було обрано генеральну настоятельку та генеральних дорадниць Згромадження.

Генеральна настоятелька – м. Романа Петрущак

Генеральна заступниця і перша генеральна дорадниця – с. Софія Дереш

Друга генеральна дорадниця – с. Вероніка Кішко

Третя генеральна дорадниця – с. Святослава Завійська

Генеральна економка – с. Лукія Романів

Генеральна секретарка – с. Вероніка Кішко