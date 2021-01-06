Житель Тернопільщини в сусідній області «нарибалив» на 697 гривень штрафу

Чоловіка з Чортківщини виявив рибний патруль під час рейду на річці Дністер поблизу села Долина, що на Івано-Франківщині, – повідомляє Івано-Франківський рибний патруль.

Він вранці 3 січня виловлював рибу забороненим знаряддям. Зокрема, за допомогою сітки-крошні (розміром 3×3 м, вічко 15 мм) порушив правила любительського і спортивного рибальства.

Фото Івано-Франківського рибного патрулю

– В улові виявлено таку рибу: верховодка звичайна – 39 екз., головень – 1 екз., карась сріблястий – 1 екз. Риба перебувала у снулому стані в поліетиленовому пакеті без води. Загальна вага водних біоресурсів склала 0,7 кг. Особою, що здійснила порушення, завдано природному середовищу збитків на суму 697 гривень, – наголосили у рибному патрулі.

Державні інспектори склали на порушника відповідний протокол.