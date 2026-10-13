Чотири заклади освіти Чорткова тестуватимуть ігровий модуль у застосунку «Мрія»

Чотири заклади освіти Чорткова долучаться до пілотування модуля «Гейміфікація» в державному освітньому застосунку «Мрія». Школярі зможуть проходити вікторини, заробляти внутрішню валюту та обмінювати її на винагороди.

Про це повідомили у Чортківській міській раді.

До тестування долучаться ліцей №1 імені Маркіяна Шашкевича, ліцей №5, гімназія №6 та академічний ліцей імені Романа Ільяшенка.

У межах нового модуля учні зможуть заробляти «Мрійки» — внутрішню валюту застосунку. Її нараховуватимуть за регулярне виконання домашніх завдань, участь у вікторинах та інші навчальні активності.

Також у застосунку з’являться «Кмітливки» — короткі щоденні вікторини, покликані допомогти дітям дізнаватися більше про навколишній світ в ігровому форматі.

Накопичені «Мрійки» можна буде витрачати у спеціальній Крамничці на винагороди від партнерів. Серед них — квитки в кіно, книжки, майстер-класи та VR-квести.

Загалом новий модуль тестуватимуть у 100 відібраних закладах освіти в різних областях України. Під час пілотування команда «Мрії» збиратиме відгуки учнів, батьків і вчителів, щоб удосконалити функціонал перед подальшим впровадженням у школах, які користуються застосунком.