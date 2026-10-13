У Тернополі 14 жовтня через аварійні роботи відключать газ у мікрорайоні «Канада» та на прилеглих вулицях

У Тернополі 14 жовтня проводитимуть аварійні роботи на газопроводі на проспекті Злуки, поблизу зупинки «Універсам». Через це з 09:00 до 19:00 тимчасово припинять газопостачання в частині міста.

Як повідомили у ПрАТ «Тернопільміськгаз», без газу залишаться мешканці таких адрес:

вул. Довженка, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32 (новобудови);

вул. Галицька, 29б;

вул. Спортивна, 2;

весь мікрорайон «Канада»;

житлові будинки на території «Зеленбуду».

Газопостачання припинять на час проведення аварійних робіт.