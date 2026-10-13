У Тернополі 14 жовтня через аварійні роботи відключать газ у мікрорайоні «Канада» та на прилеглих вулицях
У Тернополі 14 жовтня проводитимуть аварійні роботи на газопроводі на проспекті Злуки, поблизу зупинки «Універсам». Через це з 09:00 до 19:00 тимчасово припинять газопостачання в частині міста.
Як повідомили у ПрАТ «Тернопільміськгаз», без газу залишаться мешканці таких адрес:
- вул. Довженка, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32 (новобудови);
- вул. Галицька, 29б;
- вул. Спортивна, 2;
- весь мікрорайон «Канада»;
- житлові будинки на території «Зеленбуду».
Газопостачання припинять на час проведення аварійних робіт.