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Новини Тернополя 

У Тернополі 14 жовтня через аварійні роботи відключать газ у мікрорайоні «Канада» та на прилеглих вулицях

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У Тернополі 14 жовтня проводитимуть аварійні роботи на газопроводі на проспекті Злуки, поблизу зупинки «Універсам». Через це з 09:00 до 19:00 тимчасово припинять газопостачання в частині міста.

Як повідомили у ПрАТ «Тернопільміськгаз», без газу залишаться мешканці таких адрес:

  • вул. Довженка, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32 (новобудови);
  • вул. Галицька, 29б;
  • вул. Спортивна, 2;
  • весь мікрорайон «Канада»;
  • житлові будинки на території «Зеленбуду».

Газопостачання припинять на час проведення аварійних робіт.

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