Тернопільські “медики” викрали чоловіка та знущалися над ним

Умовний термін присудили медику, причетному до викрадення та утримання тернополянина, незаконного утримання у реабілітаційному центрі.

Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 8 жовтня 2021. Як випливає із матеріалів справи, обвинувачений – працює асистентом кафедри психіатрії, наркології та медичної психології ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського, не судимий, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей.

Ввечері 21 лютого 2018 року обвинувачений разом з двома чоловіками (матеріали щодо одного виділені в окреме провадження, а особа іншого так і не встановлена слідством) сказали потерпілому сісти в авто і поїхати з ним, від чого той відмовився. Тоді троє чоловіків посадили його силоміць у авто Fiat Doblo, яке було під керуванням ще одного чоловіка, матеріали проти якого виділені в окрему справу. Привезли його в «Реабілітаційного психо-корекційного центру «Твоя незалежність» , що в смт. Велика Березовиця, де за ним постійно наглядали, утримували проти волі.

Власне матеріали чи не щодо кожного працівника реабілітаційного закладу виділені в окремі справи. Там же обвинувачений та ще одна працівниця центру вводили потерпілому неодноразово внутрівенно невстановлені слідством медичні препарати та давали не встановлені розслідуванням таблетки, які негативно впливали на його фізичний та психологічний стан.

На початку березня ще один із працівників центру, погрожуючи, змушував потерпілого підписати документи про добровільне перебування у приміщенні центру та проходження лікування. Також персоналом надавалась батькам завідомо неправдива інформацію про його стан здоров’я для погодження подальшого лікування та відповідної оплати за перебування та лікування в центрі. Втім 14 червня 2018 потерпілий втік із центру.

Дії обвинуваченого були кваліфіковані слідством за ч.2 ст. 146 КК – викрадення людини та незаконне позбавлення її волі, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Однак обвинувачений у суді вини не визнав, відмовився давати показання та просив суд виправдати його.

А суд, дослідивши матеріали справи, прийшов до висновку про доведеність його вини. Це і покази потерпілого, який розповів серед усього й про умови утримання – приниження, побої, носіння табличок «не поважаю старших», «не йду по програмі», примушуванні носити лампочку, якщо не вимкнув світло в якомусь приміщенні, а також примусі носити лижі або гирі за будь-які провини та медаль найгіршого реабілітанта, це і покази матері потерпілого, яка власне через наркоманію сина звернулась за допомогою у центр та інше.

Відтак суд визнав обвинуваченого винуватим у вчиненні злочину за ч.2 ст. 146 КК, присудив 2,5 роки тюрми, звільнив від їхнього відбування на підставі ст. 75 КК, призначивши 1,5 іспитового строку.

Наразі вирок законної сили не набрав. Оскаржити його можуть протягом 30 днів з дня проголошення.

Олена РОМАНЮК

Тернополіс