Керівництво Почаївської лаври облаштувало на Кременеччині незаконну діяльність

СБУ викрило керівництво Почаївської Свято-Успенської лаври в облаштуванні незаконного ставка у Кременецькому районі.

Про це повідомляє видання 368.media, посилаючись на кримінальне провадження, порушене правоохоронцями за ч.1 ст. 254 КК.

До поліції надійшли матеріали СБУ, що представники Почаївської Свято-Успенської лаври на земельній ділянці приватної власності із цільовим призначенням “для ведення особистого селянського господарства” облаштували штучну водойму – ставок. Це спричинило вивід земель з сільськогосподарського обороту.

Мова йде про ділянку площею 0,3224 га, з кадастровим номером 6123410500:02:001:2284, яка розташована в межах Почаєва Кременецького району.

Нагадаємо, що за договором московський патріархат орендує Почаївську лавру до 2052 року. Тернопільські депутати вимагають повернути Почаївську лавру державі.