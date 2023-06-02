Керівництво Почаївської лаври облаштувало на Кременеччині незаконну діяльність
Про це повідомляє видання 368.media, посилаючись на кримінальне провадження, порушене правоохоронцями за ч.1 ст. 254 КК.
До поліції надійшли матеріали СБУ, що представники Почаївської Свято-Успенської лаври на земельній ділянці приватної власності із цільовим призначенням “для ведення особистого селянського господарства” облаштували штучну водойму – ставок. Це спричинило вивід земель з сільськогосподарського обороту.
Мова йде про ділянку площею 0,3224 га, з кадастровим номером 6123410500:02:001:2284, яка розташована в межах Почаєва Кременецького району.
Нагадаємо, що за договором московський патріархат орендує Почаївську лавру до 2052 року. Тернопільські депутати вимагають повернути Почаївську лавру державі.