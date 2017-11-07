Минулої суботи в славному місті Тернополі відбулася окружна новацька спартакіада «Нашого цвіту по всьому світу», де тернопільські пластуни-новаки змагались за кубок Витривалого Орляти.

Спортивна програма включала футбольний турнір, турнір з пластболу, шашковий турнір, естафети, змаги та інтелектуальні ігри.

Юні чемпіони продемонстрували фізичну вправність, спритність, витривалість, кмітливість та жагу до перемоги.

Висловлюємо щиру подяку колективу Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №19 та особисто директору Яремі Ганні Василівні за сприяння у проведенні новацького спортивного свята на території школи.

Також дякуємо проводу, виховникам та інструкторам заходу за сприяння у всебічному патріотичному вихованні юних пластунів.

З повагою — провід заходу та тернопільські пластуни.

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