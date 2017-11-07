Принадливий Тернопіль. Королівські лілії на Федьковича

Маю особливу любов до огорож. Особливо до тих, котрі помітні не з першого погляду, а проявляються, ніби вичекавши своєї черги.

Ця – біля будинку номер 12 на вулиці Федьковича. Цей дім – пам’ятка архітектури місцевого значення, чиє спорудження датоване кінцем ХІХ століття.

Огорожа, либонь, не така давня, але однозначно цікава. Я говорила про прихованість – у цьому випадку то не метафора, а чистісінька правда – з весни до осені огорожу обплітає дикий виноград і розгледіти її візерунки годі й пробувати – залізо й стебла сплітаються воєдино. Тепер, щоправда, стебла теж намагаються дещо приховати, але все ж не так.

Тож, пробравшись до огорожі, «розібрала» її на елементи – тут і королівські лілії, і зубці, і кола… Мені вони надзвичайно сподобалися. Сподіваюся, вам теж припаде до вподоби.

Анна Золотнюк.