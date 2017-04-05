Тернопільського чиновника, якого спіймали на хабарі, сидітиме у тюрмі

За наполяганням прокуратури Тернопільської області Тернопільський міськрайонний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 100 000 грн. застави землевпоряднику, підозрюваному у скоєнні злочину за частиною 3 статті 368 Кримінального Кодексу України.

Нагадаємо, прокуратурою Тернопільської області спільно із управлінням захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції викрито спеціаліста-землевпорядника селищної ради Збаразького району, який одержав 31 березня 2017 року неправомірну вигоду в сумі 2000 доларів США від місцевого жителя. Триває досудове розслідування.