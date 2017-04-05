Тернополянин постраждав від спритного афериста з сусідньої області

Мешканець Тернопля продав дороговартісний мобільний телефон за вигідною ціною в соцмережі. Знайшовся покупець, швидко домовилися про покупку, а тернополянин ще й погодився передати товар рейсовим автобусом до Хмельницька.

Коли транспорт відправився з вокзалу, чоловік повідомив невідомому зловмиснику його номер, а той запевнив що перевів 9 тисяч гривень на картковий рахунок. СМС-повідомлення про зарахування коштів прийшло, однак самих грошей на рахунку його власник так і не виявив. Зник з мобільної мережі й аферист-продавець. Жертва обману звернувся за допомогою в поліцію