566 нових випадки: невтішна статистика COVID-19 на Тернопільщині. Офіційно
566 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 12 березня 2021 року.
Також за останню добу:
летальних випадків – 2 (чоловік 76 р. Чортківський район с. Швейків, чоловік 79 р. м. Кременець)
одужало – 153 особи
проведено досліджень методом ПЛР – 1240
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 45630 осіб;
одужало – 40207 осіб;
летальних випадків – 638 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 5044 (4622 одужало, 73 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1079 (976 одужало, 18 летальних)
– Тернопільський район – 27347 (24246 одужало, 341 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 12743 (10994 одужало, 149 летальних)
– Чортківський район – 13239 (11339 одужало, 221 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 1877 (1593 одужало, 20 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (50 осіб):
• м. Кременець – 13
• м. Почаїв – 2
• с. Бонівка – 1
• с. Великі Бережці – 2
• с. Великі Млинівці – 2
• с. Волиця – 1
• с. Горинка – 2
• с. Комарівка – 3
• с. Лосятин – 1
• с. Підлісці – 1
• с. Ридомиль – 1
• с. Розтоки – 1
• с. Старий Почаїв – 1
• смт Вишнівець – 2
• м. Ланівці – 13
• с. Москалівка – 1
• с. Оришківці – 1
• м. Шумськ – 1
• с. Коновиця – 1
Тернопільський район (273 особи):
• м. Тернопіль – 131
• м. Бережани – 13
• с. Жуків – 4
• с. Надорожнів – 1
• с. Рогачин – 1
• м. Збараж – 3
• с. Базаринці – 1
• с. Заруддя (Збаразька територіальна громада) – 1
• с. Залужжя – 1
• с. Іванчани – 2
• с. Карначівка – 1
• с. Чернихівці – 1
• с. Загір’я – 3
• с. Жабиня – 1
• с. Заруддя (Зборівська територіальна громада) – 1
• смт Козова – 4
• с. Великий Ходачків – 2
• с. Залісся – 1
• смт Підволочиськ – 6
• с. Городниця – 3
• с. Кам’янки – 1
• с. Медин – 1
• с. Мислова – 2
• с. Мовчанівка – 1
• с. Остап’є – 1
• с. Пальчинці – 1
• с. Панасівка – 1
• с. Токи – 2
• м. Теребовля – 9
• смт Микулинці – 2
• с. Бернадівка – 2
• с. Гумниська – 1
• с. Золотники – 1
• с. Ілавче – 5
• с. Конопківка – 1
• с. Мшанець – 1
• с. Остальці – 3
• с. Підгайчики – 1
• с. Плебанівка – 1
• с. Раковець – 1
• с. Різдвяни – 1
• с. Слобідка – 1
• с. Соснів – 1
• с. Іванівка – 1
• смт Великі Бірки – 5
• с. Ангелівка – 1
• с. Біла – 6
• с. Буцнів – 1
• с. Великий Глибочок – 4
• с. Великі Гаї – 3
• с. Гаї-Гречинські – 1
• с. Гаї-Шевченківські – 3
• с. Довжанка – 1
• с. Домаморич – 2
• с. Ігровиця – 2
• с. Лучка – 2
• с. Мишковичі – 1
• с. Миролюбівка – 1
• с. Настасів – 1
• с. Острів – 1
• с. Петриків – 3
• с. Почапинці – 1
• с. Плотича – 1
• с. Соборне – 1
• с. Стегниківці – 1
Чортківський район (243 особи):
• м. Чортків – 30
• смт Заводське – 4
• с. Біла – 1
• с. Бичківці – 2
• с. Горішня Вигнанка – 2
• с. Давидківці – 1
• с. Долина – 1
• с. Залісся – 1
• с. Калинівщина – 1
• с. Колиндяни – 4
• с. Мухавка – 8
• с. Нагірянка – 3
• с. Переходи – 4
• с. Пробіжна – 2
• с. Стара Ягільниця – 2
• с. Угринь – 1
• с. Улашківці – 4
• с. Ягільниця – 1
• с. Шманьківці – 4
• м. Борщів – 9
• с. Більче-Золоте – 6
• с. Бурдяківці – 2
• с. Верхняківці – 4
• с. Вовківці – 4
• с. Глибочок – 1
• с. Залісся – 2
• с. Збручанське – 1
• с. Кривче – 3
• с. Нивра – 1
• с. Сапогів – 2
• с. Цигани – 3
• м. Бучач – 10
• смт Золотий Потік – 1
• с. Бариш – 1
• с. Заривинці – 1
• с. Космирин – 1
• с. Костільники – 2
• с. Переволока – 2
• с. Рублин – 2
• с. Скоморохи – 1
• с. Сновидів – 1
• смт Гусятин – 13
• м. Копичинці – 7
• м. Хоростків – 2
• смт Гримайлів – 1
• с. Вільхівчик – 1
• с. Городище – 1
• с. Котівка – 1
• с. Коцюбинці – 2
• с. Оришківці – 2
• с. Рудки – 1
• с. Сидорів – 2
• с. Целіїв – 1
• с. Чабарівка – 1
• м. Заліщики – 18
• смт Товсте – 2
• с. Бедриківці – 1
• с. Винятинці – 1
• с. Гиньківці – 1
• с. Дзвиняч – 1
• с. Добрівляни – 6
• с. Дорогичівка – 2
• с. Касперівці – 1
• с. Лисичники – 1
• с. Лисівці – 1
• с. Нирків – 2
• с. Новосілка – 5
• с. Синьків – 1
• с. Шутроминці – 8
• м. Монастириська – 1
• сел. Коропець – 1
• с. Високе – 2
• с. Гончарівка – 5
• с. Горішня Слобідка – 1
• с. Горожанка – 1
• с. Доброводи – 1
• с. Криниця – 1
• с. Стигла – 1
• с. Чехів – 7