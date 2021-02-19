Тернопільський садок приймає незрозумілі батькам рішення

Рішення про самоізоляцію на 11 днів прийняли у дитячому садку №26 у Тернополі. Батьки звертають увагу, що у закладі немає певного відсотку хворих серед колективу чи дітей, тому таке рішення не до кінця зрозуміле.

– Сьогодні у всіх групах було розіслано наступне повідомлення: «Шановні батьки! З метою збереження здоров’я дітей та у зв’язку із захворюванням працівника закладу на COVID-19 ми вимушені піти на самоізоляцію з 18 .02. 2021року по 26. 02. 2021р.» Чекаємо діток в садочку 1 березня з довідками». В діалозі з вихователями вдалося з’ясувати, що хвора одна людина, але вона контактувала зі всіма групами дітей і працівниками. Тобто через одну людину, яка захворіла, цілий садок відправили на карантин. До того ж не на 14, а на 11 днів. Рішення керівництва нам незрозуміле, – пише Лілія Осадча у групі «Батьки SOS».

Терен