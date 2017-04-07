Тернопільський студент виборов третє місце у чемпіонаті України з кік-боксингу

Нещодавно у Запоріжжі відбувся чемпіонат України з кікбоксингу ВТКА серед юнаків та Всеукраїнський турнір найсильніших кікбоксерів України серед юніорів та дорослих.

Команду Тернопільської області представляв 21 спортсмен у різних вікових та вагових категоріях. Всі вони є представниками трьох спортивних клубів – «Медик» (тренер Левицький П.Р., Тернопіль), «Поєдинок» (тренер Огірок Віталій, Тернопіль) та СК «Кремінь» (тренер Сергій Коптюк, Кременець). Загалом тернопільські спортсмени вибороли 9 медалей – 3 золотих, 2 – срібні, 4 – бронзові.

Найкращі поєдинки були в Максима Левицького СК «Медик» у фул-контакті в ваговій категорії 52 кг. Він виборов І місце. Відмінний результат показав та Роман Харитонюк СК «Кремінь» у ваговій категорії 37 кг – здобув ІІ місце в лайт-контакті. Добре виступив студент четвертого курсу стоматологічного факультету ТДМУ Ігор Морозовський у ваговій категорії 74 кг у фул-контакті – він здобув ІІІ місце.

Участь команди Тернопілля стала можливою за підтримки ГУ НП у Тернопільській області (начальник Богомол О.М.) та управління фізичної культури та спорту Тернопільської облдержадміністрації (начальник Мацикур В.С.).

За матеріалами прес-служба Тернопільського державного медичного університету.