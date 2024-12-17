Тернопільський суд стягнув на користь обласного бюджету майже 400 тис. гривень

Прокуратура звернулась до Господарського суду Тернопільської області з позовом до електропостачальника та обласної дитячої клінічної лікарні про визнання недійсними додаткових угод та стягнення грошових коштів у сумі 395 927,83 грн. В обґрунтування позовних вимог прокурор посилався на встановлення факту безпідставного укладення додаткових угод до договору постачання продукції, якими збільшено ціну за одиницю товару, що призвело до неефективного використання бюджетних коштів.

Дослідивши обставини справи, суд встановив, що внаслідок неправомірного збільшення ціни на електричну енергію шляхом укладання спірних додаткових угод з порушенням законодавства, мала місце переплата коштів у розмірі 395 927,83 грн. Суд зазначив, що ці грошові кошти є такими, що були безпідставно одержані електропостачальником, а тому відповідач зобов`язаний їх повернути позивачу.

Відтак, врахувавши вищенаведене, суд задовольнив позовні вимоги, визнав недійсними додаткові угоди та стягнув з електропостачальника на користь обласного бюджету в особі Тернопільської обласної ради грошові кошти в сумі 395 927 грн 83 коп.

Ознайомитись з текстом рішенням Господарського суду Тернопільської області від 27.11.2024 у справі № 921/513/24 можна за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/123712589