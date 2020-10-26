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Тернопільський випускник отримав одразу два дипломи, один з яких — європейського університету

Irena 0 Views Прокоментуй!

Диплом німецького вишу отримав студент 5 курсу спеціальності «Галузеве машинобудування» Ярослав Дідух, для якого участь у програмі Еразмус + стала стартом для навчанням в Університеті прикладних наук міста Шмалькальден. За програмою подвійних дипломів хлопець здобув ступінь бакалавра за спеціальністю «Інженерна механіка».

Програма подвійного диплому, що реалізується в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя, дала можливість студенту одночасно проходити навчання за інтегрованими навчальними програмами у двох навчальних закладах різних країн та отримати два дипломи українського та європейського університетів, що вкрай важливо в умовах сучасного ринку праці, де працедавець вимагає широкого світогляду, набутих практичних навичок, знання іноземних мов.
  • Навчаючись в ТНТУ, Ярослав від першого курсу був надзвичайно активним студентом, брав участь у наукових конференціях, курсах та стажуваннях. Ми впевнені, що цей диплом стане добрим початком його наукової та професійної кар’єри, а також прикладом для наполегливих представників студентської спільноти нашого університету, — зазначили у ТНТУ.

 

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