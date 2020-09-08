Тернополян просять підтримати петицію щодо вшанування Івана Пулюя за кордоном

Триває збір підписів петиції «Зведення пам’ятника українському генію Іванові Пулюю у країнах, пов’язаних із його життям, наукою та діяльністю в інших суспільних галузях».

Відповідну петицію від 25.08.2020 року №22/104338-еп за ініціативою письменниці та науковиці Лесі Івасюк (Відень) розміщено на офіційному інтернет-представництві Президента України за посиланням: petition.president.gov.ua/petition/104338.

У зверненні йдеться про необхідність:

налагодити за допомогою дипломатичних представництв України постійну політику донесення до міжнародної громадськості – насамперед через центральні ЗМІ країн світу — інформації про видатних українців минулого, з урахуванням етнічного, історичного, мовного, освітнього, наукового, культурного, військового та дипломатичного аспектів історії України;

розпочати цю міжнародну місію домовленістю з урядами Австрії, Франції, Чехії та Хорватії щодо спорудження Іванові Пулюю пам’ятника на територіях цих країн ‒ у містах Відень, Прага, Страсбург та Рієка.

Запрошуємо усіх, хто не байдужий до даного питання, підтримати петицію щодо вшанування Івана Пулюя за кордоном.