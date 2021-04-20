Тернополян запрошують до музею

Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини запрошує 21 квітня 2021 р. о 12 год. відвідати виставку, яка присвячена 100-річчя з дня народження керівника референтури пропаганди ОУН Тернопільської області та Подільського краю Йосипа Поздика (“Дем’ян”, “Євген”).

На вітринах буде представлена друкована продукція пропагандистської референтури ОУН, яка поширювалася на Тернопільщині – журнали, листівки та інструкції крайового осередку пропаганди Подільського краю, до написання і виготовлення якої долучився Й. Поздик. Також на виставці будуть виставлені книжки в яких розповідається про його діяльність у збройному підпіллі ОУН, повідомляють на фейсбук-сторінці Музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини.

У зв’язку з карантинними заходами кількість відвідувачів обмежена, тому у музеї просять попередньо зголосити свою участь. Заявки приймаються до 11 год. 21 квітня. Захід відбудеться у адміністративній будівлі установи “Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини” – м. Тернопіль, вул. Медова, 5.