Тернополянка, яка навчається в США, розповіла про свій перший семестр у Фрайбурзькій Академії

Як розпочинати новий рік? Звісно з яскравих вражень! Саме ними поділилася фіналістка UGS 2016, тернополянка Тоня Закорчемна. Тож давайте прочитаємо, як пройшов її перший семестр у Фрайбурзькій Академії в США:

“Успішно здавши всі семестрові екзамени, розв’язавши задачі по гібридизації електронних орбіталей, протестувавши готовий проект з програмування і завершивши дебати на основі емоційного роману Тоні Моррісон “Кохана”, я, все ще не розуміючи як так швидко промайнув час, закінчила свій перший семестр у Фрайбурзькій Академії. І хоч системи освіти в Україні та США значно відрізняються, зимові канікули передбачені у обох – у моїй школі вони тривають два тижні, охоплюючи американське Різдво та Новий рік.

На зимові канікули команда UGS знайшла мені чудову хост-сім’ю з української діаспори. Випускники Гарварду та МІТ, вони неймовірно цікаві та веселі люди. Ще першого дня ми пішли на прогулянку зимовим лісом разом із трьома улюбленцями – собаками Болдер, Сепфаєр та Х’юрікейн, а вечір провели на концерті Лускунчик.

Моєю улюбленою частиною стала поїздка до університетів Ліги Плюща – Єлю, Гарварду та МІТ. Кампус Єльського університету просто вражаючий: готичні вежі поєднуються з колонами і абажурними арками, а різьблені фасади та красиві скульптури лише додають чарівності місцю. Єль – один із найстаріших та найпрестижніших закладів світу, освіту тут здобувають близько 12 тисяч студентів, серед яких майбутні сенатори, Нобелівські лауреати та лідери суспільства. Особливістю Єлю є 14 “житлових коледжів” (англ. – residental colleges): перед першим роком навчанням кожному студенту рандомно назначають один з коледжів, який служить мікрокосмосом різноманітності університету.

Массачусетський технологічний інститут (англ. – Massachusetts Institute of Technology, MIT) – мрія студентів-науковців. З приголомшливими лабораторіями і дослідницькими цетнрами, МІТ – це місце інновацій та наукових відкриттів, що приваблює до себе найрозумніших учнів та професорів світу. МІТ визнають найкращим університетом для вивчення інженерії та технології, і не дивно, що його студенти долучаються до вражаючих наукових проектів та досліджень вже з першого семестру навчання.

І Гарвард – найстаріший університет США і напевне найвідоміший навчальний заклад світу. Тут здобувають освіту тисячі талановитих студентів. Університет розташований у Кембриджі біля ріки Чарльз, його кампус вражає чарівністю; основний колір Гарварду – бордовий. Навіть під час канікул тут дуже людно – сотні людей приїздять з різних куточків світу подивитись на Гарвард та перейняти атмосферу одного з найдинамічніших закладів світу.

Такі поїздки надихають на мотивують. Дякую команді UGS та сім’ї Хантерів за неймовірні канікули. Бажаю всім щасливого Нового року та Різдва!”

Ось так от! Цікаво? Не забудьте поділитися та надихнути друзів на вашій сторінці:)

Джерело: Ukraine Global Scholars