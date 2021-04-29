На Тернопільщині розпочали вакцинацію людей віком від 65 років препаратом AstraZeneca південно-корейського виробництва. Про це розповіла начальниця обласного управління охорони здоров’я Ольга Ярмоленко, пише Суспільне Тернопіль.

За її словами, імунізація відбувається лише в пунктах вакцинації. Один із них – у поліклініці Тернопільської міської лікарні №2. Сьогодні там щепили 40 осіб, розповіла медична директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Світлана Олексишин.

До пункту вакцинації у 2 поліклініці прийшла пенсіонерка Лідія Парніцька. Їй 67 років. Жінка каже, коронавірусом не хворіла, тому вирішила вакцинуватись:

“Зателефонували і запропонували, чи ми будемо вакцинуватися. Ми з чоловіком одразу погодилися, такий період, ми старші люди, треба себе трохи шанувати”.

Щеплення робить медсестра Ярослава Кущак. Жінка каже, корейську вакцину AstraZeneca зберігають так само, як індійську Covishield:

“Вакцина зберігається на місці, ми її не перевозимо, вона зберігається в холодильнику при температурі +2–8 градусів. Як Covishield, так і AstraZeneca від Кореї аналогічні за складом, тому і зберігається так само. Після вийняття вакцини з холодильника ми її переміщуємо в сумку-холодильник. Флакон вакцини розрахований на 10 людей”.

На Тернопільщині розпочали вакцинацію південно-корейським препаратом AstraZeneca

Списки на вакцинацію людей віком від 65 років складають сімейні лікарі, розповіла працівниця пункту вакцинації Марія Кіріченко. За її словами, згоду на щеплення заповнюють у пункті вакцинації, також у бланку вказують інформацію про алергічні реакції та супутні хвороби, каже жінка:

“Фактично протипоказом є нещодавно перенесена хіміотерапія, у великих дозах гормонів, висока температура від 37,8 і вище, важкі алергічні реакції, анафілаксії і якщо в людини раніше спостерігалась важка алергічна реакція на будь-яку попередньо введену вакцину”.

Окрім цього пункту вакцинації, у Тернополі є ще 5, розповіла Світлана Олексишин:

“Розташовані на території амбулаторій і проводять стаціонарно щеплення від коронавірусу. Всі працівники, які працюють у цих пунктах, пройшли сертифіковані навчання. Навантаження: в нас у таких пунктах стаціонарних передбачено в середньому 30-40 щеплень, а мобільні бригади, в основному, виконують більше – від 80 до 100 щеплень на день”.

За словами начальниці обласного управління охорони здоров’я Ольги Ярмоленко, загалом на Тернопільщині є 57 пунктів вакцинації. Південно-корейської АстраЗенеки до області надійшло 13 тисяч 700 доз. Частину із них залишать для другого щеплення жителів області, які отримали першу дозу Ковішилду.

Нагадаємо, вакцину AstraZeneca південно-корейського виробництва область отримала 25 квітня. Також на Тернопільщині триває імунізація китайським Coronavac.

Вакцинацію Ковішилдом індійського виробництва та німецько-американським препаратом Pfizer в області завершили, каже Ольга Ярмоленко. За її словами, Файзеру використали усі 1170 доз, а Ковішилду – 17 998 з 18 000, які надійшли до області, 2 дози утилізували.