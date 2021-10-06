На Тернопільщині поліцейський гелікоптер евакуюватиме хворих

Повітряним транспортом до медзакладів доправлятимуть потерпілих на дорогах в аваріях, з інсультами та інфарктами, а також у випадках надзвичайних ситуацій.

Завдяки гелікоптеру центр екстреної медицини проводитиме аеромедичну евакуацію у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській, Чернівецькій, Рівненській та Волинській областях. Органи місцевого самоврядування нададуть медикам інформацію про всі точки на карті, де може приземлитися гелікоптер, що дасть змогу екіпажу діяти чітко, а не ситуативно.

До складу екіпажу входять командир, другий пілот і двоє-троє медиків. Гелікоптер обладнаний усім необхідним для транспортування: кисневими масками, дефібрилятором, спеціальними кріпленнями. Час від моменту виклику до зльоту — 7—10 хвилин.