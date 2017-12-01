Тернополяни з нетерпінням чекають на Володимира Гройсмана. Дедлайн вирішення проблеми до 31.12.2017 р.

Юрист Павло Іванечко запрошує Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана у Файне місто вирішити проблему, яку влаштував для багатьох містян мер Сергій Надал. Нагадаємо, з ініціативи міського голови з людей без прописки почали додатково вимагати гроші у дитячих садках. Молоді батьки з цим не згідні, тому вчора, 30 листопада, прийшли на сесію міської ради, але їх не чують ні мер, ні деякі депутати. Тому Павло Іванечко звертається до Володимира Гройсмана допомогти вирішити це питання.

Шановний Volodymyr Groysman , де ті гроші які мали прийти з держбюджету в моє село, про які говорить Ваш друг Сергій Надал? Ви бачите що у нас робиться в Тернополі? Взагалі Вам відомо про цю проблему, якої немає в жодному місті України крім нашого?

Петро Порошенко ми зверталися до голови Тернопільської ОДА Степан Барна проте він не може вирішити цієї проблеми. Чому матері з дітьми повинні приходити під міську раду і відстоювати своє конституційне право. Може пора приїхати до Тернополя і пояснити чиновникам хто має відстоювати конституційні права на місці? Чекаємо з нетерпінням, дедлайн вирішення проблеми до 31.12.2017 р. Тому, вносьте поправки у свій робочий графік, чекаємо, – пише Павло Іванечко у мережі Фейсбук..