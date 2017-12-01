В тернопільській обласній раді новий депутат. Документ

29 листопада 2017 року Тернопільска обласна виборча комісія на своєму засіданні прийняла постанову №70 “Про визнання обраним депутатом Тернопільскої обласної ради наступного за черговістю у виборчому списку Тернопільської обласної організації “Всеукраїнського об’єднання “Свобода” Чашки Василя Геннадійовича” та постанову №71 “Про реєстрацію Чашки Василя Геннадійовича депутатом Тернопільскої обласної ради”.

Дані постанови були прийняті у зв’язку з тим, що депутат Тернопільскої обласної ради Турецька Наталя Іванівна, обрана на виборах 25 жовтня 2015 року за виборчим списком Тернопільської обласної організації “Всеукраїнського об’єднання “Свобода” нещодавно була була визнана обраною депутатом Тернопільскої міської ради та вирішила працювати саме у міській раді. Таким чином, у депутатському корпусі Тернопільської обласної ради відбулося заміщення та замість Турецької Наталі Іванівни депутатом було визнано/зареєстровано Чашку Василя Геннадійовича, наступного за черговістю у виборчому списку Тернопільської обласної організації “Всеукраїнського об’єднання “Свобода”.

Чашка Василь Геннадійович, 18.10.1995 р.н., освіта вища, член “Всеукраїнського об’єднання “Свобода”, ТОКП «Фірма «Кінодністер», звукооператор, проживає у м.Тернополі. Під час виборів до Тернопільскої обласної ради був закріплений за виборчим округом №45 (м.Тернопіль).