Час, що закарбувався на чортківських листівках (фото)

Чортків… Гордість і захоплення, тепло і радість виникають у душі кожного жителя такого унікального та неповторного міста. Чортків, по-справжньому, рідний для кожного, хто хоч би раз звертав на його звивисті дороги. Це місто, ніби чарівна скриня, де зберігаються пам’ятки, культура, спогади всіх часів та століть аж до сьогодні! І щодня, він лише накопичує, збагачується злетами та успіхами жителів, розквітає. І зовсім неважливо, куди й коли покличе доля та завтрашній день- усі дороги все одно приведуть тебе до рідного міста.

Уже ні для кого не секрет, що тут, у миловидному куточку Тернопілля заховалась ціла історія, яку творять самі люди. І надзвичайно приємно те, що ця слава дзвенить не лише в Україні, а й за її кордонами, у інших країнах, за океаном. Порівнюючи різні часи, різні способи підтримання зв’язку із рідними, що не поруч, напрошується лише один висновок: «Предки нам би позаздрили!». Адже колись рятували лише листи, подекуди великі та змістовні, а деколи- зовсім маленькі, що були записані на клаптиках паперу. Одні йшли до адресатів тижнями, інші-місяцями. Проте це не заважало так палко чекати кожного дня на вістку-малу чи велику, але таку бажану для кожного, хто був на відстані. Сьогодні хочеться привідкрити іще гарних секретів наших жителів-тутешніх чи приїжджих, але мешканців старовинного Чорткова.

Люди писали, писали про те як ідуть їхні справи, і чим вони займаються на даний момент, вони старались описати, що вони бачать, куди прямують та яких людей зустріли на шляху. Вони слали вітання із святами, або просто передавали привіт із Чорткова. Деякі із них вели цілі щоденники, які потім пересилали своїм рідним. Ось знаходимо декілька прикладів таких листівок.

На одних вміщаються цілі розповіді, а на інших може бути лише й одне слово.

Проте, усі вони такі неповторні, із гарними марками та почерком, що виводив чорнильні літери різними мовами світу.

Ось так карбувались миті, справжні моменти, що тепер лише там – на старих листівках Чорткова !

Оксана Шахова, Чортків.Онлайн