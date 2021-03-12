Тернополянин перетворює старі фотоапарати на світильники

Це робить Назарій Боровий. Він відшуковує плівкові фотоапарати, замість механізмів усередині встановлює регу

патрон, у нього — лампочку Едісона. Виходить така собі затишна ретролампа.

Уперше Назарій побачив такі в інтернеті, захотів і собі, проте через певний час забув про задум. Коли кілька років тому на бар

фотоапарати, котрі вийшли з ладу, загорівся ідеєю створити лампу на їх основі.

— Після того, як зібрав усе докупи, зробив фото та опублікував у фейсбуці. Через день мені написала знайома

взяв таку лампу, я їй відповів, що сам зробив. Невдовзі вона купила в мене лампу на подарунок знайомому фот

почалося, — розповідає тернополянин.

Назарій каже: йому подобається процес створення чогось нового, ще з дитинства любив майструвати.

— Це для мене певний вид медитації — можу годинами сидіти й щось крутити, паяти, думати, як найкращ

фотоапарати вимагають різного рівня роботи, бо є такі, котрі розбираються легко, над іншими треба посидіти

провадить мову далі Назарій Боровий. — Спершу треба знайти фотоапарат, потім розібрати та витягнути “нач

встановити механізм. Усе це слід зробити так, аби лампа була красивою, функціональною, зручною та безпечною.

Для такого перероблення годяться всі старі плівкові фотоапарати. Проте їх досить складно знайти, тому треба регулярно ходити/

— Деколи фотоапарати трапляються, як нові, й тоді потрібно тільки їх почистити, а часом трапляються поби

доводиться елементарно відреставровувати та надавати привабливого вигляду, — розповідає співрозмовник.

Для світильників Назарій Боровий використовує лампочки Едісона, котрі мають ефектний вигляд, пише Терен.