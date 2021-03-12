У Тернопіль привезли Міжнародний вишитий рушник єднання “Цвіт вишиванки”

До Музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини привезли Міжнародний вишитий рушник єднання “Цвіт вишиванки”. Про це повідомив директор цього музею Євген Філь.

За його словами, рушник почали вишивати в травні 2013 року в Тернополі. Далі його передали на Івано-Франківщину.

Із 2013 року його вишивали в 5 областях України та закордоном – в діаспорах Польщі, Італії, Німеччини, Канади, Великобританії та Росії. Довжина рушника – більше 12 метрів, ширина – 65 сантиметрів, каже Євген Філь.

У Музеї національно-визвольної боротьби рушник зберігатиметься тиждень, а далі його передадуть до Австрії.

Суспільне Тернопіль