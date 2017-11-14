То хто стане моделлю пам`ятника в Тернополі: вчитель чи вчителька?

У рамках голосування за розподіл коштів громадського бюджету Тернополя серед інших нещодавно переміг проект, яким пропонується встановити у центральній частині міста пам`ятник вчителеві. За цю пропозицію проголосували 1003 особи. Проект планують реалізувати в прийдешньому році. На це передбачено майже мільйон — 999 800 гривень.

“Встановлення пам’ятника вчителеві спрямоване на вшанування професії, підняття престижу вчительської праці. Це буде одна з туристичних родзинок міста”, — йдеться в описі проекту.

Однак, як виглядатиме пам`ятник, наразі невідомо.

“Тільки но з’явились підсумки конкурсу “Громадського проекту” як посипались критичні стріли на його результати голосування, — слушно зауважив на своїй сторінці в Facebook тернопільський краєзнавець, історик Сергій Ткачов. — Найбільше дістається вчителям, тобто пропонованому і переможному пам’ятнику Вчителю. Зважаючи на соціальне походження більшості мешканців Тернополя, панує думка – забрати мільйон і поділити. Адресати видаються автоматично – сиротинці, дім малятка, дім пристарілих (чи як він називається!?). Серед дипломованих визріває гендерна дилема: хто має бути моделлю пам’ятника – вчитель чи вчителька?”.

Сергій Ткачов запропонував компромісне рішення:

“В Тернополі нарешті намітилась тенденція ставити пам`ятники тернополянам, поки що їх два: Славкові Луцишину і Ігорю Гереті. Отож варто триматися її та розвивати. В 1915-1916 рр. в нашому місті яко військовий лікар служив всесвітньої слави педагог, вихователь, письменник Януш Корчак. Саме з тернопільського сиротинця він взяв вихованця українського хлопчика Степана Загородняка. Ось вам і скульптурна композиція, яка матиме багато глибинних змістів та алюзій…”.

Нагадаємо, Тернопіль – одне з українських міст, яке впроваджує Громадський бюджет. Ця програма надає можливість кожному жителю брати участь у розподілі коштів місцевого бюджету через створення проектів для покращення міста або голосування за них. Цьогоріч переможцями Громадського бюджету стали 18 проектів, на реалізацію яких у 2018 році буде виділено 9,4 млн грн з бюджету Тернопільської міської ради.