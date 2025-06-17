Трагічний інцидент на Тернопільщині: літня жінка ледве не загинула через спалювання сміття

16 червня виявилося черговим нагадуванням про небезпеки, які приховує вогонь. За минулу добу рятувальники Тернопільщини чотири рази виїжджали на гасіння пожеж, що виникли з різних причин — від підпалу сміття до загоряння автомобіля. Повідомляє Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області.

Окремі випадки стали по-справжньому тривожними. Зокрема, у селі Заболотівка Нагірянської територіальної громади трапився трагічний інцидент:

90-річна жінка отримала опіки, коли намагалася самостійно спалити сміття на власному подвір’ї. Потерпілу госпіталізовано з термічними опіками близько 60% тіла.

👉 ДСНС вкотре наголошує:

Не залишайте багаття без нагляду.

Уникайте спалювання сухої рослинності чи сміття — це не лише небезпечно, а й заборонено законодавством.

У випадку небезпеки — негайно телефонуйте 101.

Рятувальники закликають мешканців бути уважними, відповідальними і пильнувати не лише своє життя, а й безпеку ближніх.