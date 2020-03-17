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Новини Тернополя 

У Бережанах була школа дерев’яного промислу, яка працювала за програмами Речі Посполитої (Фото)

Irena 0 Views Прокоментуй!

Красиві фото практичних занять з столярської справи в Бережанській школі дерев’яного промислу. Заклад бере свій початок у 1928 році за сприяння бурмістра, історика, куратора школи Станіслава Вишневського.

Школа готувала спеціалістів за державними програмами Речі Посполитої, навчання проводилось у двох напрямах: столярське та плетіння кошиків.

Перелік предметів які вивчали учні: матеріалознавство, креслення, геометрія, мистецтвознавство й навіть початки бухгалтерської справи.

Розвиток хлопців вражає: власний оркестр, практика засадження вербових плантацій, спілка “Братньої допомоги” для незаможних учнів, державні гарантії працевлаштування після випуску. Серед патронів закладу популярний у місті інженер Вільгельм Рапф.

Місце розташування навчального закладу – міський будинок при вулиці Тернопільській, можливо будинок старого меблевого?

Михайло Музичка

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