У Бережанах була школа дерев’яного промислу, яка працювала за програмами Речі Посполитої (Фото)

Красиві фото практичних занять з столярської справи в Бережанській школі дерев’яного промислу. Заклад бере свій початок у 1928 році за сприяння бурмістра, історика, куратора школи Станіслава Вишневського.

Школа готувала спеціалістів за державними програмами Речі Посполитої, навчання проводилось у двох напрямах: столярське та плетіння кошиків.

Перелік предметів які вивчали учні: матеріалознавство, креслення, геометрія, мистецтвознавство й навіть початки бухгалтерської справи. Розвиток хлопців вражає: власний оркестр, практика засадження вербових плантацій, спілка “Братньої допомоги” для незаможних учнів, державні гарантії працевлаштування після випуску. Серед патронів закладу популярний у місті інженер Вільгельм Рапф. Місце розташування навчального закладу – міський будинок при вулиці Тернопільській, можливо будинок старого меблевого? Михайло Музичка