Порушував ПДР та ще й був пʼяним, – на Тернопільщині затримали горе-водія

Чоловік з Кременеччини намагався уникнути відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, надавши поліцейським неправомірну вигоду у розмірі 200 доларів. За цей факт слідчі поліції розпочали кримінальне провадження.

Інцидент стався під час патрулювання співробітниками групи реагування патрульної поліції Кременецького районного відділу поліції. Патрульні зупинили автомобіль Ford за порушення правил дорожнього руху, яким керував житель одного з сіл району. Під час спілкування з водієм поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння.

Водій, аби уникнути адміністративної відповідальності, спробував підкупити поліцейських, засунувши 200 доларів у кишеню одного з них. Неправомірну вигоду зафіксували слідчі, які документували факт надання хабара.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (надання неправомірної вигоди службовій особі), що передбачає покарання — від штрафу до чотирьох років позбавлення волі. Крім того, на водія складено адміністративний протокол за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння), що передбачає штраф у розмірі 17 000 гривень і позбавлення права керувати транспортними засобами на один рік.

Досудове розслідування триває.