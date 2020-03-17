Під час карантину газ та світло не відключатимуть через несплату рахунків

У профільному комітеті планують ініціювати скасування пені за несвоєчасну оплату комунальних послуг



Облгази та обленерго не відключатимуть споживачів через несплату рахунків під час карантину. У Верховній Раді обіцяють ініціювати скасування пені за несвоєчасну оплату комунальних послуг під час спалаху коронавірусу.

З підприємствами, що надають послуги ЖКГ, уже є домовленості щодо оплати рахунків під час загальнонаціонального карантину. Про це повідомив голова профільного комітету Верховної Ради Андрій Герус під час засіданння погоджувальної ради.

У профільному комітеті планують ініціювати на законодавчому рівні скасування пені за несвоєчасну оплату комунальних послуг під час спалаху Covid-19. Також Герус повідомив про можливе внесення змін у порядок надання субсидій, аби несплата рахунків не призводила до їх втрати.

Нагадаємо, оплачувати комунальні послуги дистанційно запропонували в уряді. Про це під час брифінгу Кабміну повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко. Аби особисто не відвідувати “Укрпошту” та банк, запропонував платити за комірне за допомогою особистих кабінетів та інтернет-банкінгу. Це стосується насамперед людей похилого віку, які в найбільшій зоні ризику інфікування коронавірусом.