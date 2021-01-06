У храмі на Тернопільщині встановили ялинку, прикрашену вишиванками (Фото)

Сучасний тренд — мінімалізм. І хоча в крамницях безліч іграшок на будь-який смак, проте люди чимраз частіше надають перевагу прикрасам ручної роботи. Багато хто намагається створити святкову атмосферу, доклавши мінімум зусиль і фінансів, отримавши натомість душевне задоволення і піднесений настрій.

Напередодні новорічно-різдвяних свят парафіяни Української греко-католицької церкви Покрови Пресвятої Богородиці, що у Ланівцях, завжди гарно прикрашають храм ззовні та зсередини. Цьогоріч церковна ялинка засяяла не лише вогнями гірлянд, а й теплом своїх вірян.

Ідея виготовлення новорічних прикрас власноруч належить учасниці церковного хору, активній прихожанці Надії Печенюк. Разом з іншими рукодільницями вони вбрали зелену красуню у вишивку. Близько ста рушничків, кульок та ангеликів вишили хрестиком, сплели гачком й оздобили святковими атрибутами ініціаторка творчого задуму Надія Печенюк разом із Ольгою Сидорук, Марією Рекуник, Зоряною Трач, Ганною Мазур, Оксаною Качала, Людмилою Несвадбою, Мар’яною Бречко, Марічкою Максимчук та Іриною Фариною.

Наталя Гамера

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