У лютому для частини українців діятиме новий тариф на світло: скільки доведеться платити

Для цієї категорії ціна буде знижена на три місяці – до 30 квітня 2025 року (завершення опалювального сезону). За 1 кВт електроенергії потрібно буде платити 2,64 грн, якщо обсяг споживання на місяць не перевищує 2000 кВт. Тариф за кіловат вище за цю норму складе 4,32 грн/кВт-год.

Такий тариф був і раніше, але існували інші умови. Якщо споживач, наприклад, використав 2300 кВт, то автоматично доводилося платити по 4,32 за всі 2300 кВт. Зараз за 2000 кВт заплатите 2, 64 грн, а за 300 – по 4,32 грн.

Зміна тарифів зазвичай приймається у травні, а підвищення відбувається у червні чи липні.

Попри це, зараз у Міністерстві енергетики не розглядають питання підвищення тарифів. Міністр Герман Галущенко під час виступу у Верховній Раді заявив, що поточний тариф дозволяє збалансувати фінансовий ринок без накопичення боргів. “Тариф, який діє вже пів року, забезпечує стабільність ринку”, – зазначив він.

Урядові джерела також пояснюють, що підвищення тарифів у найближчій перспективі малоймовірне. Це пов’язано не лише із соціально-економічними умовами, а й із політичними факторами: до завершення війни і проведення парламентських та президентських виборів таких рішень уникатимуть.

Щодо перспектив після війни, експерти наголошують на необхідності поступового скасування субсидій для всіх споживачів, зокрема через ухвалення нових правил щодо PSO (Public Service Obligation). Наразі постанова про PSO зобов’язує постачальників продавати електроенергію за фіксованими тарифами.

У разі скасування цієї постанови ціни формуватимуться за механізмом, схожим до тарифів на воду: розрахунок усіх складових тарифу узгоджуватиметься з НКРЕКУ. Водночас урядовці зазначають, що такі зміни відбудуться лише після завершення війни.