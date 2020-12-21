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Новини Тернополя 

У маршрутках Тернополя втановлюють камери відеоспостереження

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У ГРОМАДСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ ТЕРНОПОЛЯ ВСТАНОВЛЮЄМО КАМЕРИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ. Про це повідомляють у міській раді.

  • З метою забезпечення безпечного проїзду жителів нашої громади, увесь громадський транспорт Тернополя обладнають камерами відеоспостереження, каже міський голова Сергій Надал.

Камери уже встановили у 141-му автобусі, які курсують Тернополем, у 20-ти нових автобусах МАЗ та 4-х автобусах марки MAN. Наразі тривають роботи по облаштуванню камер у тролейбусах.

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