У маршрутках Тернополя втановлюють камери відеоспостереження

У ГРОМАДСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ ТЕРНОПОЛЯ ВСТАНОВЛЮЄМО КАМЕРИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ. Про це повідомляють у міській раді.

З метою забезпечення безпечного проїзду жителів нашої громади, увесь громадський транспорт Тернополя обладнають камерами відеоспостереження, каже міський голова Сергій Надал.

Камери уже встановили у 141-му автобусі, які курсують Тернополем, у 20-ти нових автобусах МАЗ та 4-х автобусах марки MAN. Наразі тривають роботи по облаштуванню камер у тролейбусах.