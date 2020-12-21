Дорога у Тернополі є одна з найбільш небезпечних автодоріг державного значення

Загалом на загальнодержавних дорогах України за 10 місяців цього року сталося 3 883 ДТП, під час яких 948 людей загинуло та 4 819 травмувалися. Про це йдеться на сайті Слово і Діло.

Найбільше ДТП трапилося на трасі M-06 Київ – Чоп, де від початку року зафіксовано 469 автопригод, під час яких загинуло 121 осіб та 594 були травмовані. Найбільш аварійні ділянки ділянки траси у Київській області біля села Мила, у Рівненській області (села Калинівка, Новий Корець, Біла Криниця, Кругле, розв’язка біля зоопарку в Рівному, села Колоденка, Квасилів, Ільпінь, Панталія та Підлужжя).

На трасі M-06 у Закарпатській області найчастіше ДТП стаються у селах Абранка, Чинадійово, Кольчино, у Мукачево на вулиці Данили Галицького та на розв’язці біля «ПриватБанку», а також у селах Клячаново, Старе Давидково, Кайданово, Середнє, Глибоке, Великі Лази, Розівка, Холмок, Ратівці та у Чопі на вулиці Приозерній.

Друге місце за кількістю аварій посідає траса M-03 Київ – Харків – Довжанський. Від початку року на цій автодорозі сталося 330 ДТП, у яких загинуло 86 осіб і 424 зазнали травм. Найбільш небезпечні відрізки – села Новий Коротич, Коротич, Пісочин, Гракове та Кам’янка.

На Одеській трасі (M-05 Київ – Одеса) з початку року сталося 231 ДТП. Загинула 71 людина, травмовано 306. З особливою обережністю слід їхати у Київській області через села Гатне та Кривець, у Черкаській області – через Бузівку та Фурманку, в Кіровоградській області – через Йосипівку та Данилову Балку.

На трасі M-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка проблемні місця є в Тернополі (вулиця Шептицького, АЗС «Укр-Петроль»), у Хмельницькій області (села Лугове, Копистин, Головчинці). Однак найбільш небезпечні ділянки дороги у Вінницькій області, де 15 сіл мають сумну статистику за кількістю ДТП, зокрема, це Громадське, Садове, Петрик, Лукашівка, Зарванці, Вінниця (розв’язка біля «Епіцентру» та об’їзне шосе) та Гайсин.

Що стосується автодороги Н-25 Городище – Рівне – Старокостянтинів, то там небезпечно їхати по всій протяжності траси.