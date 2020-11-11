У підвалі тернопільської гімназії сталася пожежа – евакуювали всіх дітей та працівників закладу

11 листопада о 10:54 на номер екстреного виклику Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про задимлення в підвалі класичної гімназії, на вул. Вербицького, 3 в м.Тернопіль. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Тернопільській області.

До місця виклику направлено чергове відділення частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення та співробітників оперативно-координаційного центру.

На час прибуття рятувальників адміністрацією начального закладу проведено евакуацію учасників навчально-виховного процесу. Всього евакуйовано 408 дітей та 69 працівників гімназії.

Рятувальники в складі ланки газодимозахисної служби провели розвідку місця події та встановили, що в підвалі установи горять парти, на площі близько 5 м.кв. Всі сили та засоби були спрямовані на боротьбу з вогнем. Вже невдовзі, о 11:08 пожежу вдалось локалізувати, а о 11:11 її було повністю ліквідовано.