Фотофакт: деталі на фасаді архикатедрального собору в Тернополі покривають сусальним золотом

Сьогодні оновлюють екстер’єр архикатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці, який розташований у центрі Тернополя.

Окремі деталі скульптур на фасаді фарбують сусальним золотом. На момент виконання фото робочі нанесли грунтовку жовтого кольору.

За словами настоятеля собору о. Ореса Павлівського, сусальне золото на фігурах фасаду — втілення давнього задуму щодо оздоблення храму.

Сусальне золото (сусаль) — найтонші листи золота, які використовуються в декоративних цілях.