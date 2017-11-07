Новини Тернополя 

У Смиківцях збудують новий храм

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5 листопада з благословення Архиєпископа і Митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія (Семенюка) відбулося освячення новозбудованої каплицю блаженного священномученика Миколая Чарнецького у с. Смиківці (Тернопільський район).

Чин освячення здійснив митрофорний протоієрей Андрій Іван Говера спільно із о. Євгеном Флистою, священиком, який опікується громадою вірних, а відтак приступить до будівництва на цьому місці нового храму.

У духовному слові о. Андрій Говера звернув увагу на те, що Господь сам вибирає місце, де люди можуть брати участь у сопричасті Його Таїнств. Це місце стає центром богопочитання та духовного життя. Також отець Андрій побажав усім сумлінно трудитися, щоб в найближчому часі був споруджений храм, про який мріють смиківчани. Вкінці отець-мітрат передав усім присутнім вітання і благословення від Митрополита Василія.

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Прес-служба Тернопільсько-Зборівської архиєпархії.

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