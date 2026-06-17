У Теребовлі одразу кілька учениць отримали 200 балів на НМТ з англійської

Учениці Теребовлянської спеціалізованої школи-ліцею разом із Теребовлянської спеціалізованої школи-ліцею продемонстрували максимальний результат на національному мультипредметному тесті 2026 року, отримавши по 200 балів з англійської мови.

У навчальному закладі привітали дівчат із визначним досягненням, наголосивши, що такий результат є свідченням наполегливої праці, відповідальності, цілеспрямованості та високого рівня підготовки.

«Це не просто високий бал, а підтвердження щоденної праці та віри у власні сили. Ви довели, що завдяки старанню можна досягати найвищих результатів», — йдеться у повідомленні.

Окремо в ліцеї відзначили роботу педагогів, які підготували учениць до тестування. Зокрема, слова подяки адресували вчителю англійської мови Леся Ямелинець, чия професійність, підтримка та системна робота допомогли досягти максимального результату.

Також у повідомленні згадується та вітається одна з учениць — Людмила Саньоцька — разом із іншими випускницями, які отримали 200 балів.

У школі побажали дівчатам подальших успіхів, нових звершень та впевненого вступу до закладів вищої освіти.