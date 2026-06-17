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Молочниця та Ністатин: причини, симптоми і ефективне лікування

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Молочниця, або вагінальний кандидоз, — це поширене запальне захворювання, яке виникає через надмірне розмноження грибків роду Candida. У нормі ці мікроорганізми присутні у мікрофлорі людини, але при порушенні балансу вони починають активно рости та викликати неприємні симптоми.

Для лікування та контролю грибкової інфекції застосовують протигрибкові засоби, зокрема ністатин — препарат, який діє безпосередньо на грибки Candida і допомагає відновити природний баланс мікрофлори.

Що таке молочниця і як вона виникає

Вагінальний кандидоз не є венеричним захворюванням, але може бути пов’язаний із внутрішніми змінами в організмі та зовнішніми факторами.

Основні причини розвитку:

  • прийом антибіотиків, які знищують корисну мікрофлору

  • гормональні зміни (вагітність, менопауза, ендокринні порушення)

  • зниження імунітету через стрес або хронічні захворювання

  • порушення інтимної гігієни або надмірне використання агресивних засобів

  • носіння тісної або синтетичної білизни

  • надлишок цукру в раціоні

  • часті зміни статевих партнерів

Усі ці фактори створюють сприятливі умови для активного росту грибків Candida.

Симптоми вагінального кандидозу

Молочниця має досить характерні прояви, які важливо не ігнорувати:

  • інтенсивний свербіж і подразнення в інтимній зоні

  • печіння, особливо під час сечовипускання або статевого акту

  • сирнисті білі виділення з кислуватим запахом

  • почервоніння та набряк слизової оболонки

  • дискомфорт і болючість

У чоловіків можливі свербіж, почервоніння голівки статевого члена та печіння під час сечовипускання.

Стадії перебігу захворювання

Вагінальний кандидоз може проявлятися у двох формах:

  1. Гостра форма — симптоми виражені яскраво та виникають раптово

  2. Хронічна форма — симптоми слабші, але мають схильність до повторення

Навіть якщо прояви мінімальні, грибкова інфекція потребує лікування, оскільки може регулярно рецидивувати.

Ністатин у терапії кандидозу

Одним із базових протигрибкових засобів є ністатин. Він належить до полієнових антибіотиків і має здатність руйнувати клітинну мембрану грибків Candida, що призводить до їх загибелі.

Основні властивості препарату:

  • активність проти різних видів Candida

  • місцева дія з мінімальним системним впливом

  • застосування у різних формах (таблетки, свічки, мазь)

  • можливість використання як для лікування, так і для профілактики

Завдяки цьому ністатин широко застосовується при кандидозі слизових оболонок, шкіри та інтимної зони.

Коли особливо важливо звернутися до лікування

Терапія кандидозу необхідна у випадках:

  • частих рецидивів молочниці

  • виражених симптомів (свербіж, печіння, виділення)

  • після курсу антибіотиків

  • при зниженому імунітеті

Без лікування захворювання може переходити у хронічну форму та значно погіршувати якість життя.

Де придбати Ністатин

Придбати протигрибкові препарати, зокрема ністатин, можна в Мережі аптек АНЦ, яка пропонує широкий вибір лікарських засобів, зручне онлайн-замовлення та доступні ціни. Це дозволяє швидко отримати необхідний препарат для лікування кандидозу та не відкладати терапію.

Молочниця — це сигнал про порушення балансу мікрофлори, а не просто локальний дискомфорт. Вчасне лікування допомагає уникнути хронічного перебігу та рецидивів. Ністатин залишається одним із перевірених засобів для боротьби з грибками Candida, а доступність у Мережі аптек АНЦ робить його зручним варіантом для пацієнтів.

 

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