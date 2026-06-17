Молочниця та Ністатин: причини, симптоми і ефективне лікування
Молочниця, або вагінальний кандидоз, — це поширене запальне захворювання, яке виникає через надмірне розмноження грибків роду Candida. У нормі ці мікроорганізми присутні у мікрофлорі людини, але при порушенні балансу вони починають активно рости та викликати неприємні симптоми.
Для лікування та контролю грибкової інфекції застосовують протигрибкові засоби, зокрема ністатин — препарат, який діє безпосередньо на грибки Candida і допомагає відновити природний баланс мікрофлори.
Що таке молочниця і як вона виникає
Вагінальний кандидоз не є венеричним захворюванням, але може бути пов’язаний із внутрішніми змінами в організмі та зовнішніми факторами.
Основні причини розвитку:
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прийом антибіотиків, які знищують корисну мікрофлору
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гормональні зміни (вагітність, менопауза, ендокринні порушення)
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зниження імунітету через стрес або хронічні захворювання
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порушення інтимної гігієни або надмірне використання агресивних засобів
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носіння тісної або синтетичної білизни
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надлишок цукру в раціоні
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часті зміни статевих партнерів
Усі ці фактори створюють сприятливі умови для активного росту грибків Candida.
Симптоми вагінального кандидозу
Молочниця має досить характерні прояви, які важливо не ігнорувати:
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інтенсивний свербіж і подразнення в інтимній зоні
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печіння, особливо під час сечовипускання або статевого акту
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сирнисті білі виділення з кислуватим запахом
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почервоніння та набряк слизової оболонки
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дискомфорт і болючість
У чоловіків можливі свербіж, почервоніння голівки статевого члена та печіння під час сечовипускання.
Стадії перебігу захворювання
Вагінальний кандидоз може проявлятися у двох формах:
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Гостра форма — симптоми виражені яскраво та виникають раптово
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Хронічна форма — симптоми слабші, але мають схильність до повторення
Навіть якщо прояви мінімальні, грибкова інфекція потребує лікування, оскільки може регулярно рецидивувати.
Ністатин у терапії кандидозу
Одним із базових протигрибкових засобів є ністатин. Він належить до полієнових антибіотиків і має здатність руйнувати клітинну мембрану грибків Candida, що призводить до їх загибелі.
Основні властивості препарату:
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активність проти різних видів Candida
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місцева дія з мінімальним системним впливом
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застосування у різних формах (таблетки, свічки, мазь)
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можливість використання як для лікування, так і для профілактики
Завдяки цьому ністатин широко застосовується при кандидозі слизових оболонок, шкіри та інтимної зони.
Коли особливо важливо звернутися до лікування
Терапія кандидозу необхідна у випадках:
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частих рецидивів молочниці
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виражених симптомів (свербіж, печіння, виділення)
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після курсу антибіотиків
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при зниженому імунітеті
Без лікування захворювання може переходити у хронічну форму та значно погіршувати якість життя.
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Молочниця — це сигнал про порушення балансу мікрофлори, а не просто локальний дискомфорт. Вчасне лікування допомагає уникнути хронічного перебігу та рецидивів. Ністатин залишається одним із перевірених засобів для боротьби з грибками Candida, а доступність у Мережі аптек АНЦ робить його зручним варіантом для пацієнтів.
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