Молочниця та Ністатин: причини, симптоми і ефективне лікування

Молочниця, або вагінальний кандидоз, — це поширене запальне захворювання, яке виникає через надмірне розмноження грибків роду Candida. У нормі ці мікроорганізми присутні у мікрофлорі людини, але при порушенні балансу вони починають активно рости та викликати неприємні симптоми.

Для лікування та контролю грибкової інфекції застосовують протигрибкові засоби, зокрема ністатин — препарат, який діє безпосередньо на грибки Candida і допомагає відновити природний баланс мікрофлори.

Що таке молочниця і як вона виникає

Вагінальний кандидоз не є венеричним захворюванням, але може бути пов’язаний із внутрішніми змінами в організмі та зовнішніми факторами.

Основні причини розвитку:

прийом антибіотиків, які знищують корисну мікрофлору

гормональні зміни (вагітність, менопауза, ендокринні порушення)

зниження імунітету через стрес або хронічні захворювання

порушення інтимної гігієни або надмірне використання агресивних засобів

носіння тісної або синтетичної білизни

надлишок цукру в раціоні

часті зміни статевих партнерів

Усі ці фактори створюють сприятливі умови для активного росту грибків Candida.

Симптоми вагінального кандидозу

Молочниця має досить характерні прояви, які важливо не ігнорувати:

інтенсивний свербіж і подразнення в інтимній зоні

печіння, особливо під час сечовипускання або статевого акту

сирнисті білі виділення з кислуватим запахом

почервоніння та набряк слизової оболонки

дискомфорт і болючість

У чоловіків можливі свербіж, почервоніння голівки статевого члена та печіння під час сечовипускання.

Стадії перебігу захворювання

Вагінальний кандидоз може проявлятися у двох формах:

Гостра форма — симптоми виражені яскраво та виникають раптово Хронічна форма — симптоми слабші, але мають схильність до повторення

Навіть якщо прояви мінімальні, грибкова інфекція потребує лікування, оскільки може регулярно рецидивувати.

Ністатин у терапії кандидозу

Одним із базових протигрибкових засобів є ністатин. Він належить до полієнових антибіотиків і має здатність руйнувати клітинну мембрану грибків Candida, що призводить до їх загибелі.

Основні властивості препарату:

активність проти різних видів Candida

місцева дія з мінімальним системним впливом

застосування у різних формах (таблетки, свічки, мазь)

можливість використання як для лікування, так і для профілактики

Завдяки цьому ністатин широко застосовується при кандидозі слизових оболонок, шкіри та інтимної зони.

Коли особливо важливо звернутися до лікування

Терапія кандидозу необхідна у випадках:

частих рецидивів молочниці

виражених симптомів (свербіж, печіння, виділення)

після курсу антибіотиків

при зниженому імунітеті

Без лікування захворювання може переходити у хронічну форму та значно погіршувати якість життя.

Де придбати Ністатин

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Молочниця — це сигнал про порушення балансу мікрофлори, а не просто локальний дискомфорт. Вчасне лікування допомагає уникнути хронічного перебігу та рецидивів. Ністатин залишається одним із перевірених засобів для боротьби з грибками Candida, а доступність у Мережі аптек АНЦ робить його зручним варіантом для пацієнтів.

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