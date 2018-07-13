Магістрантка географічного факультету Ірина Шелемей розповіла, чому обрала саме ТНПУ ім. В. Гнатюка

Багато моїх друзів часто мене запитують, чому я обрала саме ТНПУ ім.В.Гнатюка? Що ж такого привабливого є в цьому університеті?



І зараз, будучи студенткою 5 курсу, я з впевненістю відповідаю – абсолютно ВСЕ! Провівши в стінах університету так багато часу, відчувши його атмосферу, я з впевненістю можу його рекомендувати всім абітурієнтам.

Наш університет помітно виділяється на фоні інших навчальних закладів. Він входить у трійку найкращих гуманітарних та педагогічних вишів України. Широкий спектр спеціальностей дозволяє кожному вступнику обрати ту, яка йому до душі. Матеріальне забезпечення університету знаходиться на досить високому рівні: безліч комп’ютерних аудиторій з доступом до інтернету, бібліотеки, читальні зали, лабораторії, гуртожитки, спортзали, стаціонари студентських практик і це ще не повний перелік…

Навчання в університеті здійснюють висококваліфіковані викладачі, які охоче діляться своїми знаннями та досвідом зі студентами. Пізнавальні лекції, цікаві практичні заняття, використання інтерактивних методів навчання – це запорука успішного здобуття обраного фаху в ТНПУ ім.В.Гнатюка.

Студентські гуртожитки також є невід’ємною частиною життя університету. Вони розташовані на одній території з навчальними корпусами, що дозволяє студентам економити час та зміцнює здоров’я, оскільки поспати зранку на декілька хвилин довше нікому не завадить. Умови проживання в гуртожитках є доволі хорошими. На кожному поверсі є своя кухня, кожен блок має ванну кімнату, в підвалі працює пральня, розміщений спортзал, де кожен охочий може займатися спортом.



Цікавим та захоплюючим є і саме студентське життя, яке насичене різноманітними подіями. В університеті щороку проводяться конкурси, олімпіади, наукові конференції, тижні факультетів та інші захоплюючі заходи. Гуртожитки також долучаються до роботи, проводячи так звані «тижні гуртожитків», де кожен може проявити свої таланти.



Отже, студентське життя – це нова сторінка у житті кожної людини, і я жодного разу не пожаліла, що розділ моєї книги життя написаний саме у ТНПУ ім. В. Гнатюка!

Шелемей Ірина Богданівна,

магістрантка географічного факультету

Сайт ТНПУ ім. В. Гнатюка