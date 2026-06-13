У Тернопільській обласній лікарні тимчасово не працює апарат МРТ

У Тернопільській обласній клінічній лікарні тимчасово припинив роботу апарат магнітно-резонансної томографії (МРТ).

Про це повідомили у медичному закладі.

Причиною стала технічна несправність обладнання. Наразі фахівці працюють над усуненням проблеми та відновленням роботи апарата.

«Повідомляємо, що апарат магнітно-резонансної томографії (МРТ) у нашій лікарні тимчасово не працює через технічну несправність. Фахівці вже працюють над усуненням проблеми», – йдеться у повідомленні лікарні.

Коли саме відновлять проведення обстежень на апараті МРТ, наразі не повідомляється. У закладі зазначили, що про відновлення роботи обладнання поінформують додатково.

Пацієнтів просять врахувати цю інформацію під час планування обстежень та перепрошують за тимчасові незручності.