У Тернополі напередодні Дня довкілля провели екологічну акцію

12 квітня напередодні Дня довкілля та в рамках двомісячника благоустрою депутати Тернопільської міськради від фракції партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» провели екологічні заходи.

Алею туй вздовж дитячого і спортивного майданчиків посадив депутат міськради Володимир Місько спільно з місцевими жителями. Об’єктом благоустрою обрали оновлений бульвар Просвіти, який після реконструкції відкрили влітку минулого року.

«Тут на окремих ділянках є перепад висот між майданчиком і доріжкою. Тому під час дощів змивається ґрунт. Відповідно і вигляд трохи неестетичний. Ми посадили дерева, які мають укріпити ґрунт і збільшити зелені насадження в цій частині міста. У найближчий час плануємо провести тут благоустрій і це вже буде інфраструктурний об’єкт, який матиме завершений вигляд», – каже голова фракції партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» у Тернопільській міськраді Володимир Місько. – «Ініціатива належала мешканцям вул. Лучаківського № 13, що поблизу бульвару. Це дуже хороший приклад, коли ОСББ виступає з пропозицією, ми підтримуємо і усі разом робимо наше місто комфортнішим та затишнішим».

Вже другу у цьому році толоку на стадіоні «Текстерно» провів депутат округу № 35, секретар міської ради Віктор Шумада спільно з активістами молодіжного крила партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». З настанням весни стає актуальним проведення вже традиційної дворової спартакіади. Для того, щоб спортивне свято відбулося, необхідним є належний стан стадіону. Нагадаємо, на початку березня під час толоки на «Текстерно» зібрали більше 100 мішків сміття. «Цього виявилося недостатньо, щоб повноцінно прибрати цю територію. Тому провели ще одну толоку», – каже секретар міської ради, голова Тернопільської міської організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Віктор Шумада. – «Окрім цього у дворах будинків на проспекті Злуки № 9, 11, 13, 17, 23 посадили туї та кущі. Долучились до нашої ініціативи мешканці навколишніх будинків. Думаю, це хороший приклад, коли усі спільними зусиллями робимо наше місто чистішим і долучаємося до збільшення зелених насаджень».

Депутат міськради від фракції партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Ліна Прокопів висадила зелені насадження на вул. Стадникової № 1. Відтепер двір та прибудинкову територію прикрашатимуть ялинки, липи та кущі калини. «Приємно, що молоде покоління охоче працює і робить рідне місто ошатним», – наголошує Ліна Прокопів.