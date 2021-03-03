Вже скоро щеплення від COVID-19 проводитимуть у Бережанах, Бучачі, Кременці та Чорткові

Завершено навчання ще чотирьох мобільних бригад з імунізації – регіональна координаторка вакцинальної кампанії проти COVID-19 на Тернопільщині

Ці четверо мобільних бригад найближчим часом відправляться проводити щеплення у медзаклади Бережан, Бучача, Кременця та Чорткова. Про це повідомила заступниця генерального директора КНП “Тернопільський обласний центр громадського здоров’я” ТОР, регіональна координаторка вакцинальної кампанії проти COVID-19 на Тернопільщині та експертка за напрямком «Імунопрофілактика та епіднагляд вакцинокерованих інфекцій» УОЗ ТОДА Марія Павельєва.

Нагадаємо, що в Україні практичні навчання мобільних бригад для імунізації від коронавірусної інфекції вакцинами Pfizer-BioNTech та AstraZeneca/Oxford розпочалися 15 лютого. Сертифіковане навчання, під егідою Центру громадського здоров’я спільно з Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в Україні, пройшли дві мобільні бригади з дванадцятьох визначених УОЗ для проведення вакцинальної кампанії в області. Вони пройшли як тренінги так, і практичні навчання. Власне, одна мобільна бригада вивчала спосіб використання, введення й особливості роботи з вакциною Pfizer/BioNTech, інша – з AstraZeneca.

– Два дні тривали навчання чотирьох бригад для імунізації від коронавірусу вакциною AstraZeneca/Oxford. Ще два наступні дні – 4-5 березня – триватимуть для інших чотирьох. Це дасть змогу оперативно запустити процес імунізації проти COVID-19 по всій області

Під час навчань медичні працівники отримують рекомендації щодо консультування до й після вакцинації; як вводити вакцину — правильна техніка та місце (для кожного виробника окремо); як розраховувати потребу у вакцині та ін’єкційних матеріалах; як безпечно утилізувати використані ін’єкційні матеріали; надання екстреної невідкладної допомоги в разі необхідності тощо.

Нагадаємо, що до складу мобільної бригади входять: лікар, двоє медичних сестер, реєстратор і водій. Також навчання проходять медики, які увійшли до резервного складу мобільної бригади.

Додамо, що в області вакцинацію мобільна група з імунізації розпочала 25 лютого Наразі вона єдина проводить щеплення у пунктах щеплень проти COVID-19 на базі медзакладів.

Текст взятий із Facebook сторінки УОЗ ТОДА