У Тернопільському Архикатедральному Соборі відбулася особлива молитва

15 жовтня, в день коли у цілому світі в світі відзначається День втраченої дитини, в Архикатедральному Соборі НЗПБ відбулася особлива молитва.

Співпереживаючи з батьками, які не мали можливості пригорнути свою дитину до себе, церковна спільнота молитовно згадала дітей, які померли внаслідок викидню (мертвонароджені).

Після Божественної Літургії котру очолив о. Роман Демуш та виголосив тематичну проповідь, ГО «Колиска Життя» що діє при нашому храмі провела вервицю до Божого Милосердя з розважаннями.

За офіційними даними в Україні кожного року втрачається 21 000 дітей через викидні.