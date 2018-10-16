Голова найбіднішого району у Тернопільській області має 16 автобусів

Підгаєцький район здавна вважався найбіднішим у Тернопільській області. Три з половиною роки ним керує представниця «БПП-Солідарність» Алла Колодницька. Особливого прогресу за цей час район не отримав, однак родина голови району стабільно поповнює свої статки.

Так, у 2017 році у власності родини голови Підгаєцької РДА Алли Колодницької з’явилася нова земельна ділянка у Старому місті доволі вагомої площі – 20 тисяч квадратних метрів. Рік перед тим чоловік чиновниці – Дмитро Миколайович прикупив гараж площею 1039,7 кв. м.

Варто сказати, що головний фінансовий зиск Колодницькі отримують від підприємницької діяльності, пов’язаної з автобусними перевезеннями. Чоловік керівниці району має у власності 16 автобусів, які тільки за два останні роки принесли йому три мільйони доходу. Державна чиновниця за цей час внесла до сімейного бюджету близько 330 тис. грн.

Маючи такі статки, Колодницькі дозволяють собі їздити на представницьких автівках: чоловік – на «Mersedes-Benz-2000» (2007 р. в.), а його дружина – «Mazda 626 Wagon 2.0».

Що цікаво, отримуючи такі великі заробітки, родина Колодницьких декларує їх не в готівці та не зберігає заощадження у фінустановах. Очевидно, всі зароблені гроші вкладають одразу в бізнес.